В Альметьевске осуждена директор лицея №2 за зарплатную аферу на 5 млн рублей

По данным «Реального времени», в Татарстане вступил в силу приговор директору лицея №2 Альметьевска Гузель Сафиной и двум ее бывшим подчиненным — кадровику Лилии Тамашовой и бухгалтеру Оксане Ситдиковой. Все трое признаны виновными в мошенничестве на сумму 5,1 млн рублей.



Согласно приговору, деньги похищались из бюджета и присваивались осужденной троицей на протяжении семи лет путем фиктивного трудоустройства в лицей его бывших работников и родственников подсудимых на должности техработников, воспитателей и даже юриста.

В качестве наказания дамам назначили условные сроки: Сафиной — 4 года, Тамашовой — 3,5, Ситдиковой — 3 года и 4 месяца.

Вину Сафина и ее экс-коллеги признавали частично, лишь по части эпизодов, при этом настаивали — средства не похищались, а направлялись на нужды учебного заведения.

Впрочем, сотрудники Следкома и оперативники установили: зарплатными картами «мертвых душ» пользовалась и дочь директора. Согласно сайту лицея, свою должность осужденная не потеряла.

Подробности — в материале «Реального времени».