Окно продаж туров с кешбэком будет действовать с 18 января по 12 апреля 2022 года

Очередное окно продаж туров с кешбэком начнется с 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. Об этом сообщили в Ростуризме.

Отправиться в тур можно будет до 30 апреля, пишут «РИА Новости».

Продажи охватят вторую половину зимы и треть весны. В это время популярен горнолыжный отдых, а весной планируются культурно-познавательные поездки. Также будет доступен санаторный отдых.

Программа кешбэка дает регионам от 5 до 25% дополнительного турпотока. На «горячую линию» АТОР поступает более тысячи звонков от россиян, которые интересуются сроками проведения следующей программы и участвующими в ней туроператорами.

В сентябре сообщалось, что в России с начала 2021 года программой туристического кешбэка воспользовались, по предварительным данным, более 1,6 млн россиян.



Ольга Шагиева