В Мамадышском районе приостановили работу ледовой переправы через Каму до утра 21 января

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Мамадышском районе Татарстана временно приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту «село Соколка — село Новый Закамский». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Проезд по переправе закрыт с 19:30 20 января до 09:00 21 января. Это связано с уборкой снега.

Сегодня утром в Татарстане возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту: село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района.



Татьяна Леухина