В Мамадышском районе Татарстана приостановили работу ледовой переправы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Мамадышском районе Татарстана приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Движение по ней закрыли с 17:30. Работу переправы возобновили вчера утром.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Допустимая масса автотранспорта, который может передвигаться по ней, — до 3,5 тонны. Протяженность объекта составляет 1,1 км, ширина — 20 метров. Движение осуществляется по обе стороны.



Татьяна Леухина