В Мамадышском районе Татарстана приостановили работу ледовой переправы
В Мамадышском районе Татарстана приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Движение по ней закрыли с 17:30. Работу переправы возобновили вчера утром.
Допустимая масса автотранспорта, который может передвигаться по ней, — до 3,5 тонны. Протяженность объекта составляет 1,1 км, ширина — 20 метров. Движение осуществляется по обе стороны.
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