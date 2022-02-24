Путин обсудил с премьер-министром Индии ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины.

Лидер РФ изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева, касающихся мирного населения Донбасса. Также отмечена многолетняя деструктивная политика, которая направлена на разрыв Минских договоренностей.

— В этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины было принято решение о начале специальной военной операции, — говорится на сайте Кремля.

В свою очередь Нарендра Моди попросил оказать поддержку для обеспечения безопасности граждан Индии, которые сейчас находятся на территории украинского государства. Путин сообщил, что будут даны соответствующие указания.

Сегодня утром стало известно о начале военной операции РФ в Донбассе. По данным Минобороны России, сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар».

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Диана Жиленкова