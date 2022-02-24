В Татарстане в прошлом году закупили сельхозтехники на 13,9 млрд рублей

В Татарстане в прошлом году закупили сельхозтехнику на 13,9 млрд рублей. Из республиканского бюджета на закупку 4,8 тысячи единиц техники направили 1,9 млрд рублей.

Для 288 хозяйств закупили 518 тракторов, из них 200 энергонасыщенных, 81 кормоуборочный и 334 зерноуборочных комбайнов и 3 758 единиц другой техники и оборудования на сумму более 13 млрд 900 млн рублей, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на итоговой коллегии ведомства.



Фото: agro.tatarstan.ru

В рамках программы «Росагролизинг» в республике приобрели 696 единиц сельхозтехники на сумму более 3,4 млрд рублей. Генеральный директор Павел Косов заметил, что Татарстан не только занимает 3-е место среди регионов по обновлению парка сельхозтехники, но и лидирует по производству.

— За всю историю работы компании мы поставили 24 тысячи единиц сельхозтехники, произведенной на территории республики, — заявил он.

На коллегии ведомство также сообщали, что в сельскохозяйственной отрасли Татарстана занято 71 100 человек. При этом сейчас не хватает полторы тысячи работников: 792 человека в растениеводстве и 719 человек — животноводстве.



Татьяна Леухина