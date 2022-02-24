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ФСБ: украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе

14:56, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
ФСБ: украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе
Фото: pixabay.com

Украинские пограничники покинули все подразделения на границе России и Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, по состоянию на 13.00 все места дислокации были покинуты.

Утром в Минобороны России сообщили, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям. Российский президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе сегодня утром. Все последние новости — в сюжете «Реального времени».

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:23
    когда подтянутся российские фолькштурмисты,вообще все в румынию сбегут.
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