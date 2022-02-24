56% россиян хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов

56% россиян хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов, об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Причем чаще остальных к четырехдневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (61%) и россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (60%). Также каждый четвертый опрошенный (26%) подобный график работы не одобрил, еще 18% затруднились с ответом.

Среди основных аргументов выделяются: удобство, трата свободного времени на активный отдых и путешествия, а также подработка в третий выходной день.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, работающих по графику пятидневной 40-часовой рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, из 323 населенных пунктов России.

Фото: Максим Платонов (архив)

По опросу SuperJob на 18 июля прошлого года, в России 34% экономически активных граждан негативно отнеслись к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю. Они опасаются, что из-за этого их зарплата уменьшится. Для сравнения, в апреле 2021 года против четырехдневки выступили 39% опрошенных, в феврале — 33%, в октябре 2020-го — 37%, в июне 2019 года — 31%.



Максим Кокунин