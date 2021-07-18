Исследование: более трети россиян не одобряют введение в стране четырехдневной рабочей недели

Фото: Максим Платонов (архив)

В России 34% экономически активных граждан негативно относятся к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю. Они опасаются, что из-за этого их зарплата уменьшится.

Для сравнения, в апреле 2021 года против четырехдневки выступили 39% опрошенных, в феврале — 33%, в октябре 2020-ого — 37%, в июне 2019 года — 31%, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

На сегодняшний день за введение четырехдневной рабочей недели в стране выступают 44% россиян. В июне 2019 года этот показатель составлял 49%. В исследовании, проводимом с конца июня до середины июля приняли 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. работников из всех округов России.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не раз поднимал идею четырехдневной рабочей недели и в начале февраля заявил, что пандемия оживила ее. «В философском плане мир движется в этом направлении», — завил он в апреле.



«Идея четырехдневки может рассматриваться не раньше, чем производительность труда в России вырастет до уровня той же Германии», — заявил в ответ на этот бизнес-омбудсмен России Борис Титов.



Татьяна Демина