В Германии допустили возможность запуска «Северного потока — 2» без сертификации

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В Германии заявили, что запуск «Северного потока — 2» возможен без сертификации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

Ввод газопровода в эксплуатацию вероятен теоретически и без сертификации регулятора. Но штраф при этом составит до одного миллиона евро. Однако эта сумма является незначительной в сравнении с предполагаемой стоимостью строительства газопровода в более чем €10 млрд.

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На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о прекращении сертификации «Северного потока — 2». Решение принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Сегодня президент США Джо Байден поручил ввести санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». Они затронут и ее должностных лиц.

Также сегодня глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил о том, что страна должна отказаться от покупки угля и газа в России. Еще он допустил, что Германия может полностью отказаться от российского газа.

Дарья Акимова