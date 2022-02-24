В Германии заявили о необходимости отказаться от покупки газа и угля в России

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о том, что страна должна отказаться от покупки угля и газа в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Хабек призвал закупать газ и уголь в других странах в связи с ситуацией на Украине. Еще накануне министр допустил, что Германия может полностью отказаться от российского газа. При этом он отметил, что отказ от этого может привести к росту цен на рынке.



Фото: realnoevremya.ru

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о прекращении сертификации «Северного потока — 2». Решение принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Накануне созданный при участии Nord Stream 2 AG немецкий экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» отказался от поддержки «Северного потока — 2».



Дарья Акимова