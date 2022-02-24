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Рустам Минниханов передал Управлению Россельхознадзора по Татарстану новые автомобили

11:41, 24.02.2022
Рустам Минниханов передал Управлению Россельхознадзора по Татарстану новые автомобили
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов передал Управлению Россельхознадзора по республике новые служебные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Минниханов отметил, что служба решает важные задачи, делая большой вклад в укрепление сельскохозяйственной отрасли региона. Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков в свою очередь поблагодарил руководство республики за поддержку.

«Уверен, новый транспорт позволит повысить мобильность и эффективность работы сотрудников ведомства», — сказал президент РТ.

Фото: fsvps.ru

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. По ее словам, в республике на сегодняшний день действуют 470 личных подсобных хозяйств, более 400 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и 145 потребительских кооперативов.

Максим Кокунин
ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан

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