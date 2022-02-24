Медучреждения Татарстана возобновляют диспансеризацию и оказание плановой медпомощи
В медучреждениях Татарстана с сегодняшнего дня, 24 февраля, возобновляют диспансеризацию населения, в том числе углубленную диспансеризацию для перенесших коронавирус, плановую амбулаторно-поликлиническую медпомощь. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
В больницах республики возобновляется проведение медосмотров. С 28 февраля вновь начинают работать передвижные комплексы «Мобильная поликлиника», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
В Татарстане приостановили оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации взрослым с 2 февраля. Это было связано с ростом заболеваемости из-за COVID-19. Приказ не распространялся на пациентов с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, призывников и беременных.
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