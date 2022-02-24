Новости общества

11:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медучреждения Татарстана возобновляют диспансеризацию и оказание плановой медпомощи

10:46, 24.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Медучреждения Татарстана возобновляют диспансеризацию и оказание плановой медпомощи
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В медучреждениях Татарстана с сегодняшнего дня, 24 февраля, возобновляют диспансеризацию населения, в том числе углубленную диспансеризацию для перенесших коронавирус, плановую амбулаторно-поликлиническую медпомощь. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

В больницах республики возобновляется проведение медосмотров. С 28 февраля вновь начинают работать передвижные комплексы «Мобильная поликлиника», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане приостановили оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации взрослым с 2 февраля. Это было связано с ростом заболеваемости из-за COVID-19. Приказ не распространялся на пациентов с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, призывников и беременных.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также