В Казани в ЖК «Сандугач» заселены первые три дома

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

Сегодня в ЖК «Сандугач», расположенном в районе «Салават Купере» в Казани, заселили три дома. Об этом сообщает пресс служба Госжилфонда при президенте Татарстана.

Ключи от квартир получили жильцы домов № 2-2-1 (ул. М.Гареева, 9/1), № 2-2-2 (ул. А. Афзаловой, 3) и № 2-2-3 (ул. М. Гареева, 9А). Дома возвели за счет инвестиций фонда. В них будут проживать работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи и медицинские работники — получатели грантов.

В доме № 2-2-1 72 квартиры, девять этажей и два подъезда. Общая площадь квартир составляет около 4,8 тысяч кв.м. Среди них 36 двухкомнатных и столько же трехкомнатных. В домах № 2-2-2 и № 2-2-3 по одному подъезду, девять этажей и по 108 квартир. Здесь однокомнатных — 54, двухкомнатных — 45 и трехкомнатных — девять. Общая площадь квартир в каждом из домов — примерно пять тысяч кв.метров.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

21 февраля в Сабинском районе Татарстана заселили два ипотечных дома. Они расположены в пгт Богатые Сабы и в селе Шемордан. Квартиры в них получили 39 семей. Среди них участники программ социальной ипотеки и арендного жилья.



Дарья Акимова