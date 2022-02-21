В Сабинском районе Татарстана заселили два ипотечных дома

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

21 февраля в Сабинском районе Татарстана состоялось двойное соципотечное новоселье — в пгт Богатые Сабы и в селе Шемордан, сообщает Госжилфонд при Президенте РТ.



Дома возвели за счет инвестиций ГЖФ. Квартиры сегодня получили 39 семей Сабинского района. В их числе участники программ социальной ипотеки и арендного жилья. Квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, а еще двухконтурными котлами индивидуального отопления.

Дом по ул. Тынычлык, 9 в Богатых Сабах рассчитан на 27 квартир. В нем три подъезда и три жилых этажа. Общая жилая площадь — 1 610,2 кв. м.

Соципотечный дом по ул. Школьной, 6а в селе Шемордан одноподъездный, в нем тоже три жилых этажа, а общая площадь 12 квартир составляет 816,3 кв. м.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

В январе в Набережных Челнах в 63-м микрорайоне состоялось торжественное заселение 216-квартирного жилого дома №63-16 по адресу проспект Абдурахмана Абсалямова, 21е. Это было первым в городе заселением в 2022 году.

Недавно Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о покупке жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Начальная цена договора составляет 280,4 млн рублей. Она установлена из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Татарстану на I квартал 2022 года — 96 108 рублей. То есть примерно хотят купить 2,9 тысячи «квадратов» жилья.

Маргарита Головатенко