В Татарстане объявлен конкурс на соискание премии Минкульта РТ имени Баки Урманче

В Татарстане объявили о начале приема заявок на республиканский конкурс на соискание премии Минкульта РТ имени Баки Урманче в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Принять участие в конкурсе могут профессиональные художники, скульпторы, искусствоведы и авторы исследований в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Для этого им потребуется предоставить одну заявку на одно произведение или серию произведений, созданных за последние пять лет. На конкурсе представлены следующие номинации:

живопись,

графика,

скульптура,

декоративное искусство,

теория и история искусств, критика и искусствознание.

Удостоенные премии получают звание «Лауреат премии Минкульта РТ имени Баки Урманче» и 200 тысяч рублей в качестве денежного вознаграждения. Заявки принимаются с 1 марта по 1 апреля 2022 года. К 30 августа 2022 года жюри, состоящее из наиболее авторитетных искусствоведов, художников, музейных специалистов и сотрудников Минкульта республики, определит окончательный список победителей.

Эта премия является одной из самых авторитетных в области изобразительного искусства и искусствознания и вручается с 2003 года. Последний раз конкурс проходил в 2017 году. Среди ее получателей — ведущие искусствоведы РТ: Нияз Халитов, Рауза Султанова, Ольга Улемнова, Розалина Шагиева и художники Зуфар Гимаев, Надир Альмеев, Абрек Абзгильдин, Булат Гильванов, Анатолий Егоров, Вера Карасева и другие.

Фото: Михаил Козловский (фрагмент экспозиции музея Баки Урманче в Казани)

В начале февраля в Казани впервые прошло очное прослушивание претендентов на Шаляпинскую стипендию, учрежденную Национальным музеем Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова