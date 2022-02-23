В Татарстане объявлен конкурс на соискание премии Минкульта РТ имени Баки Урманче
В Татарстане объявили о начале приема заявок на республиканский конкурс на соискание премии Минкульта РТ имени Баки Урманче в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Принять участие в конкурсе могут профессиональные художники, скульпторы, искусствоведы и авторы исследований в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Для этого им потребуется предоставить одну заявку на одно произведение или серию произведений, созданных за последние пять лет. На конкурсе представлены следующие номинации:
- живопись,
- графика,
- скульптура,
- декоративное искусство,
- теория и история искусств, критика и искусствознание.
Удостоенные премии получают звание «Лауреат премии Минкульта РТ имени Баки Урманче» и 200 тысяч рублей в качестве денежного вознаграждения. Заявки принимаются с 1 марта по 1 апреля 2022 года. К 30 августа 2022 года жюри, состоящее из наиболее авторитетных искусствоведов, художников, музейных специалистов и сотрудников Минкульта республики, определит окончательный список победителей.
Эта премия является одной из самых авторитетных в области изобразительного искусства и искусствознания и вручается с 2003 года. Последний раз конкурс проходил в 2017 году. Среди ее получателей — ведущие искусствоведы РТ: Нияз Халитов, Рауза Султанова, Ольга Улемнова, Розалина Шагиева и художники Зуфар Гимаев, Надир Альмеев, Абрек Абзгильдин, Булат Гильванов, Анатолий Егоров, Вера Карасева и другие.
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