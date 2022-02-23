Исследование: треть казанских мужчин ходили к косметологу хотя бы один раз

Треть мужчин, проживающих в Казани, хотя бы один раз в жизни посещали косметолога. Таковы данные опроса, проведенного маркетплейсом Ozon в преддверии 23 февраля.

56% казанцев при этом заявили, что никогда не ходили к этим специалистам и не собираются ходить, 11% собираются их посетить. 6% ходят регулярно. Среди мужчин в возрасте до 25 лет только 50% не планирует посещать косметолога, в возрасте от 40 лет и старше — 80%.

При выборе средств по уходу за собой 44% прислушиваются к мнению своих жен или подруг, 4% просто пользуются их косметикой, а каждый четвертый покупает то, что представлено на специальных линиях мужской косметики. Покупает такие средства 25% казанцев в онлайн-магазинах, 35% — мультикатегорийных маркетплейсах.

Согласно другому исследованию, за 2021 год спрос на бьюти-услуги для мужчин в Казани вырос на 94%. На мужской педикюр и маникюр за прошлый год возрос на 178%, услуги мужской депиляции и эпиляции — на 103%.



Дарья Акимова