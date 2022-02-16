За 2021 год в Казани вырос спрос на мужские бьюти-услуги на 94%

Фото: Илья Репин

За 2021 год спрос на бьюти-услуги для мужчин в Казани вырос на 94%. Такие данные привели эксперты сервиса «Авито. Услуги».

Так, спрос на мужской педикюр и маникюр за прошлый год вырос на 178% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость такой услуги составляет 600 рублей. В другом городе Татарстана — Набережных Челнах также отмечен рост спроса на мужской маникюр на 38%.

Кроме того, в Казани повысился спрос на услуги мужской депиляции и эпиляции на 103% и 91% соответственно в Челнах — в 3,5 раза. Средняя стоимость таких процедур зависит от метода, техники и обрабатываемой части тела.

В январе 2022 года популярность услуг барберов выросла на 120% в сравнении с таким же периодом год назад. Мужская стрижка в среднем в столице Татарстана стоит 400 рублей.

Фото: Илья Репин

Согласно другому исследованию, в новогодние праздники казанцы чаще всего интересовалась услугами красоты и здоровья. Доля поисковых запросов на эту тему на «Юле» и в «Объявлениях «ВКонтакте» составила 54% от общего числа поисковых запросов. Это один из самых высоких показателей в России.



Дарья Акимова