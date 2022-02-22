Шлейхер завоевал золото на Кубке России по прыжкам в воду

Спортсмен СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер завоевал золотую медаль в первый день Кубка России по прыжкам в воду. Соревнования проходят в Саратове и продолжатся до 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.



По итогам квалификации Шлейхер занимал четвертое место с результатом в 388.85 балла. В полуфинале спортсмен поднялся на строчку выше, набрав 414.10 балла. В финале ему удалось продемонстрировать лучший результат дня — 472.10 балла.

Фото: minsport.tatarstan.ru (архив)

Таким образом, спортсмен занял первую ступень пьедестала почета в прыжках с трехметрового трамплина.

В январе спортсмены СК ВВС «Синтез» Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев были вызваны в состав российской сборной по прыжкам в воду для прохождения установочного сбора перед новым спортивным сезоном. Сборы проходили с 12 по 26 января.



Диана Жиленкова