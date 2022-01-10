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Прыгуны в воду СК ВВС «Синтез» отправились на сборы

16:33, 10.01.2022
Прыгуны в воду СК ВВС «Синтез» отправились на сборы
Фото: minsport.tatarstan.ru (на фото - Никита Шлейхер)

Спортсмены СК ВВС «Синтез» Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев вызваны в состав сборной России по прыжкам в воду для прохождения установочного сбора перед новым спортивным сезоном.

Сбор пройдет с 12 по 26 января на базе сборных команд России на озере Круглом и будет направлен на совершенствование общей физической подготовки, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Первые старты нового сезона по прыжкам в воду намечены на февраль — в середине месяца состоится Кубок России — 2022.

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