В Приволжском районе Казани ряд домов временно останется без водоснабжения

Завтра в ряде домов Приволжского района Казани временно отключат водоснабжение. Также по некоторым адресам ожидается понижение давления воды.

Так, воду отключат 24 февраля в 9.00. Водоснабжение восстановят в 9.00 25 февраля. Без воды временно останутся жильцы дома №195а на Оренбургском тракте, а также жители домов поселка Матур и др.

Фото: kzn.ru

Понижение давления воды ожидается в домах на улицах Азамат, Андрея Адо, Гарифа Ахунова, Братьев Батталовых, Рауиса Гареева, Сиреневой и др. С полным списком можно ознакомиться на сайте мэрии города.

В этом месяце воду отключали в ряде домов Вахитовского района. Причиной стали работы по подключению водопровода.



Диана Жиленкова