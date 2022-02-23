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На прошлой неделе в Казани наиболее популярными именами для новорожденных стали Амир, Ева, Ясмина и Егор

00:28, 23.02.2022
На прошлой неделе в Казани наиболее популярными именами для новорожденных стали Амир, Ева, Ясмина и Егор
Фото: Максим Платонов

За прошедшую неделю, с 14 по 19 февраля, в столице Татарстана родились 370 детей — 192 мальчика и 178 девочек, сообщает мэрия Казани.

По итогам прошедшей недели наиболее популярными детскими именами стали Амир, Ева, Ясмина и Егор. Реже всего казанцы давали своим детям такие имена, как Радмила, Эрика, Генрих, Танир.

Отмечается, что в указанный период в городских отделах ЗАГС официально заключили брак 156 пар.

Вчера в загсах Казани расписались 87 пар. Они выбрали так называемую зеркальную дату — 22.02.2022. В текущем тысячелетии таких дат насчитывается всего 60.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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