Сегодня в загсах Казани расписались 87 пар — они выбрали зеркальную дату 22.02.2022

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в казанских загсах зарегистрировали брак 87 пар. Они выбрали так называемую зеркальную дату — 22.02.2022. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Такие даты встречаются очень редко. В текущем тысячелетии их насчитывается всего 60. А такое количество пар в день, желающих расписаться, довольно большое для зимнего периода. Его можно сравнить с количеством регистраций брака в летние месяцы.

21 февраля 2021 года в Казани зарегистрировали 21 брак. 20 февраля 2020 года в городе расписались 60 пар.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе на российских сайтах объявлений начали появляться объявления о продаже «красивой» регистрации брака — на 2 февраля 2022 года. Пара объявлений была обнаружена и от жителей Казани. Цена начиналась от 50 тысяч рублей.



Дарья Акимова