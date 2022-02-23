Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до +2 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и мокрый снег, в отдельных районах метель. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит от -1 до +1 градуса, в Набережных Челнах от -1 до +1 градуса, в Бугульме -2..0 градусов, в Чистополе -1..+1, в Буинске -1..+2.

Фото: Максим Платонов

На дорогах ожидается гололедица, местами сильная, а также снежная каша.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в конце недели в республике ожидается небольшое похолодание без существенных осадков. Ночью температура воздуха может опуститься до -15..-10 градусов, днем ожидается -7..-2 градуса.



Диана Жиленкова