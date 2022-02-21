В Татарстане к концу недели осадки прекратятся и похолодает до -6 градусов

В Татарстан небольшое похолодание придет лишь к концу недели. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

22 и 23 февраля в Татарстане под влиянием очередного северного циклона сохранится очень теплая погода с осадками. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем 22 февраля и в течение суток 23 февраля при прохождении активных атмосферных фронтов ожидаются мокрый снег, метель, гололед, сильный ветер порывами до 18 м/с. Ночью ожидается от 0 до -7°, днем от -2 до +3°.

В четверг в тыловой части циклона сохранятся небольшие осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах возможна метель. В ночные часы ожидается от -1 до -6°, днем -3..+2°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уже в пятницу, 25 февраля, погодные условия будут формироваться под влиянием передней части антициклона. На преобладающей территории республики вероятность осадков небольшая, только в восточных районах из-за близости атмосферного фронта может пойти небольшой снег. Ночью похолодает до -7..-12°, дневные температуры составят -1..-6˚.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные дни Татарстан окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, ночью ожидается похолодание до -10..-15°, днем ожидается -2..-7°.

Днем синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погодных условий во вторник. 22 февраля местами ожидается сильный южный и юго-западный ветер порывами 15—18 м/с, а также метель с ухудшением видимости до тысячи метров и менее.

Татьяна Леухина