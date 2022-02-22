Исследование iMARS: дальнее Подмосковье увеличит туристический потенциал Московской области на 25%

Исследовательское подразделение коммуникационной группы iMARS проанализировало итоги 2021 года и перспективы гостинично-туристского комплекса Московской области. С полной версией материала можно ознакомиться на сайте iMARS. По информации Ростуризма, Московская область — одно из популярных направлений внутреннего туризма. В 2021 году здесь побывали более 14 млн гостей. По словам Николая Ворожейкина, руководителя аналитического направления iMARS, этому способствовали, с одной стороны, ограничение возможности дальних турпоездок из-за коронавируса, с другой стороны, динамично развивающаяся инфраструктура и транспортная доступность туристических объектов Подмосковья. Во многом это и результат эффективного продвижения туров. Все это обеспечило вхождение Московской области в пятерку лидеров среди регионов России по количеству бронирования туров в 2021 году.

В 2022 году планируется увеличить турпоток в Подмосковье до 16 млн туристов. На эти цели Московская область направит около 500 млн рублей.

Зарайский кремль. Фото: wikipedia.org

По данным Росстата, в границах области насчитывается 730 отелей, пансионатов, домов отдыха и т.д. Номерной фонд — почти 48 тысяч номеров. Но этого недостаточно. Кроме того, существенная доля предложения в Подмосковье сформирована объектами, построенными еще в СССР. К качественному предложению можно отнести не более 20% номеров. К категории «без звезд» относится 45% подмосковных гостиниц, однако в 2022 году доля гостиниц, прошедших сертификацию, приблизится к 90%. Число коллективных средств размещения в Московской области в 2022 году достигнет тысячи единиц. Этому способствует льготное кредитование для создания и реновации гостиничных объектов.

Кроме того, требуется решить кадровый вопрос — нехватка персонала вызвана в том числе и пандемией, из-за которой отрасль потеряла не менее 30% персонала. Проблема усугубляется оттоком мигрантов. Нехватка кадров не купируется ростом зарплат в отрасли.

Что касается разнообразия предложения, то власти региона обращают внимание на периферию Подмосковья: чтобы увеличить турпоток в отдаленных городах, благоустраиваются набережные, пляжи, строятся смотровые площадки. Сегодня основные точки притяжения туристов в области — близлежащие к Москве исторические города. До 75% бронирований приходится на них. И только 25% бронирований остается городам дальнего Подмосковья. Это связано с нехваткой отелей — например, в Зарайске, Коломне, Дубне, Луховицах отмечается нехватка гостиничного фонда. В результате, несмотря на большое количество объектов для посещения в той же Коломне или Зарайске, основная часть туристических поездок — однодневные.

Однако дальнее Подмосковье — территории с огромным потенциалом: тут и достопримечательности, и религиозный, и медицинский туризм, и экотуризм с акцентом на заповедники и заказники.

Николай Ворожейкин, руководитель аналитического направления iMars, комментирует: