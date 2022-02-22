Александр Зырянов назначен заместителем председателя правления банка «Зенит»

Александра Зырянова избрали в состав правления банка «Зенит» и назначили заместителем председателя правления. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В новой должности Зырянов продолжит курировать управление финансами, бухгалтерию и казначейство.

В 2008 году Зырянов окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «экономика». В банковском секторе он работает более 15 лет. Зырянов занимал руководящие посты в ПАО «МДМ Банк», ОАО «СКБ-банк», ПАО «Бинбанк», в которых отвечал за разработку стратегии, управление капиталом и трансформацию финансовой функции. В 2018 году начал работать в банке «Зенит» заместителем директора финансового департамента. С марта 2021 года он руководил подразделением.

В январе заместителем председателя правления банка «Зенит» стал Виталий Киселев. Он курирует работу инвестиционного блока.



Татьяна Леухина