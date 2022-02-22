В России зарегистрировали 135 172 новых случая COVID-19 — количество заболевших продолжает снижаться
В России за минувшие сутки выявили 135 172 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 15 657 928 случаев.
Выздоровели за сутки 164 293 пациента, всего — 12 657 025. Умерли от инфекции за сутки 796 россиян. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 347 031.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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