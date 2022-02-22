Завтра трамваи и троллейбусы в Казани будут ходить по расписанию выходного дня
В Казани завтра, 23 февраля, электротранспорт будет ходить по воскресному расписанию. Об этом говорится в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
Интервалы движения увеличат. Пассажиров просят учитывать эту информацию при построении маршрутов.
Среда, 23 февраля, будет выходным днем. Сегодня продолжительность рабочего дня уменьшена на один час.
Синоптики также предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в среду. 23 февраля на территории Татарстана ожидаются: ночью и днем сильный ветер порывами 15—18 м/с, в Казани — до 15 м/с; на дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы. Ночью и утром прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, гололед.
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