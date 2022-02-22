Завтра трамваи и троллейбусы в Казани будут ходить по расписанию выходного дня

В Казани завтра, 23 февраля, электротранспорт будет ходить по воскресному расписанию. Об этом говорится в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Интервалы движения увеличат. Пассажиров просят учитывать эту информацию при построении маршрутов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среда, 23 февраля, будет выходным днем. Сегодня продолжительность рабочего дня уменьшена на один час.

Синоптики также предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в среду. 23 февраля на территории Татарстана ожидаются: ночью и днем сильный ветер порывами 15—18 м/с, в Казани — до 15 м/с; на дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы. Ночью и утром прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, гололед.

Татьяна Леухина