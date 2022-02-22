Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре, метели, снежных заносах 23 февраля

Синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погодных условий в среду. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

23 февраля на территории республики ожидаются: ночью и днем сильный ветер порывами 15—18 м/с, в Казани до 15 м/с; на дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы. Ночью и утром прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, гололед.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в День защитника Отечества в Татарстане ночью ожидается от 0 до -7°, днем от -2 до +3°. Теплая погода будет сохраняться до четверга. Уже в пятницу, 25 февраля, в Татарстан придет небольшое похолодание.

Татьяна Леухина