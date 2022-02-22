УЕФА не сообщал о желании перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Подготовка к финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге ведется в прежнем режиме. В УЕФА не сообщали о желании перенести игру в другой город, сообщил глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в городе Алексей Сорокин.

— В марте запланирован визит УЕФА. Все остается в силе. Никаких изменений на сегодняшний день нет, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: pixabay.com

Сегодня британские СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность переноса места проведения финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон. Это связано с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Российская сборная сыграет с командами Израиля, Албании и Исландии в одной группе Лиги наций нового сезона. Финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.



Татьяна Леухина