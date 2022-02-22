Суд удовлетворил требования прокурора Челнов об установлении пандусов для инвалидов в санатории

Набережночелнинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора Челнов к санаторию «Жемчужина», в котором не был условий для инвалидов, сказано на сайте суда.



Так, суд обязал санаторий установить у внешней лестницы здания санатория пандус для подъема маломобильной группы населения в соответствии с необходимыми нормами.

В санузлах санатория необходимо установить стационарные и откидные опорные поручни, оборудовать раковины кранами с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа Душевые комнаты нужно оборудовать закрытыми кабинами размерами не менее 1,8 на 1,8 метра.

Постановление не вступило в законную силу. Санаторий обязан обеспечить доступность здания для маломобильных групп в течении шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Иск подал в феврале прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Проверка прошла в санатории в декабре 2021 года. Часть нарушений руководство устранило до суда.

Маргарита Головатенко