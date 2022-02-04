В татарстанских детских лагерях и подростковых клубах сделают капремонт за 211 млн рублей

В Татарстане проведут капитальный ремонт детских лагерей и подростковых клубов — на эти цели выделят 211 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные и иные работы по капремонту, в том числе установить оборудование, а еще благоустроить территорию.

Капитальный ремонт планируют провести в трех лагерях и трех клубах, среди которых:

спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» (лесопарковая зона озера Лебяжье, Казань) — 28 млн рублей; оздоровительный лагерь «Мечта» (Зеленодольский район) — 40 млн рублей; пионерлагерь «Чулпан» (Атнинский район) — 73,8 млн рублей; подростковый клуб «Юнармеец» (Алексеевский район) — 40 млн рублей; подростковый клуб «Алга» (Апастовский район) — 28,5 млн рублей; подростковый клуб «Карате» (Зеленодольский район) — 1,4 млн рублей.

Подать заявку можно до 10 февраля. Исполнителя определят 14 февраля. Работы необходимо выполнить до 1 декабря этого года.

В лагерях Татарстана в 2021 году отдохнули 200 тысяч детей, их них 12 432 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 564 ребенка-инвалида.

Маргарита Головатенко