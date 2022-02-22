Женятся до 34 лет, живут — до 67,4 лет: эксперты составили статистический портрет татарстанских мужчин

В Татарстане по состоянию на 2020 год проживает 1,8 миллиона мужчин. Таковы данные Татарстанстата в преддверие 23 февраля — Дня защитника Отечества..

В возрасте от 15 лет и старше в экономике занят миллион мужчин. Средняя зарплата в организациях, не относящихся к малому предпринимательству, за октябрь 2019 года составила 44,2 тысячи рублей.

Средний возраст мужчин в Татарстане — 37 лет. Средний возраст городских жителей — 36 лет, сельских жителей — 40 лет. Продолжительность жизни мужчин республики — 67,4 года.

В Татарстане мужчины чаще всего женятся в 25—34 года (52,7%) и в 18—24 года (21,9%). Вступают в брак в возрасте 35—44 лет 15,5% мужчин, в возрасте 45—54 лет — 5,8%, старше 55 лет — 4,1%.



Напомним, что жители Татарстана чаще всего вступают в брак в возрасте 25—34 лет: в этом возрасте выходят замуж 41,6% женщин и женятся 56,2% мужчин. В январе — апреле 2021 года в Татарстане поженились 5 726 пар. За первые четыре месяца в республике расторгнуто 4 818 браков. Напомним, количество заключенных браков в РТ в первом квартале 2021 года выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 10,4% — поженились 4 270 пар.

По данным Татарстанстата, в Татарстане на 1 158 женщин приходится 1 000 мужчин.

Маргарита Головатенко