В Татарстане в первом квартале 2021 года почти на 17% выросло число разводов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первом квартале 2021 года зарегистрировали 3 487 разводов. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе — марте 2020 года в республике зафиксировали 2 994 случая расторжения брака.

В марте этого года в Татарстане зарегистрировали 1 332 развода, что на 5,9% больше, чем в марте 2020 года. Тогда в республике брак расторгли 980 раз. Такие данные приводит Росстат.

Число заключенных браков за первые три месяца 2021 года в Татарстане также возросло относительно аналогичного периода прошло года: поженились 4 270 пар (+10,4%).

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте этого года в Татарстане зарегистрировали 1 634 брака, что на 372 больше, чем за март 2020 года (тогда поженились 1 262 пары). Прирост составил 9,5%.

Напомним, по данным управления ЗАГС Кабмина Татарстана, по итогам 2020 года республика Татарстан оказалась в лидерах среди других регионов Поволжья по уровню рождаемости и по количеству регистрируемых браков. Также по итогам прошлого года татарстанцев, желающих расторгнуть брак, стало меньше на 15%, или 9,9% на тысячу человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина