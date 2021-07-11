Жители Татарстана чаще всего заключают брак в возрасте 25-34 лет

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана чаще всего вступают в брак в возрасте 25-34 лет: в этом возрасте выходят замуж 41,6% женщин и женятся 56,2% мужчин. Такие данные приводит Татарстанстат по статистике за 2020 год.

На вступающих в брак в возрасте от 18 до 24 лет в республике приходится 37,1% девушек и 22% юношей. В возрастной категории от 35 до 44 лет брак заключают 13,8% женщин и 12,9% мужчин.

В возрасте от 45 до до 54 лет замуж выходят 4,4% женщин, на делающих это после достижения 54 лет приходится всего лишь 2,7%. Еще 0,4% татарстанских девушек вступают в брак до 18 лет. Женятся в возрасте от 45 до 54 лет 5,2% мужчин, в возрастной категории от 54 лет — 4,7%.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе-апреле 2021 года в Татарстане поженились 5726 пар. За первые четыре месяца в республике расторгнуто 4 818 браков. Напомним, количество заключенных браков в РТ в первом квартале 2021 года выросло относительно аналогичного периода прошло года на 10,4% — поженились 4 270 пар.

По данным Татарстанстата, в Татарстане на 1 158 женщин приходит 1000 мужчин.

Татьяна Демина