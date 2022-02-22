Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, метель, порывистый ветер и до +2 градусов
Во вторник, 22 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем мокрый снег, морось, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, местами сильная; днем снежная каша.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до +2 градусов. В Казани ожидается от -1 до +1 градуса. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -1 до +1 градуса.Общество Татарстан
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