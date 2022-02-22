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В Татарстане изменят категорию земельных участков для размещения на них ритуальных объектов

10:09, 22.02.2022
В Татарстане изменят категорию земельных участков для размещения на них ритуальных объектов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане несколько земельных участков сельскохозяйственного назначения будут переведены в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и т.д. в целях размещения объектов ритуальной деятельности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Участки расположены в Балтасинском, Сабинском и Тетюшском районах республики. Их общая площадь составляет 1,6034 гектара.

В декабре было опубликовано постановление об изъятии пяти земельных участков площадью 182 тыс. кв. метров в Пестречинском районе Татарстана для реконструкции региональной дороги «Казань — Шемордан». Участки, подлежащие изъятию, расположены на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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