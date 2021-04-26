С 26 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим

В Татарстане на период с 26 апреля по 16 мая вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В период действия режима запрещается в том числе разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

О возможном введении противопожарного режима стало известно 5 апреля. Как рассказали в МЧС, наибольшую тревогу вызывает высокий процент возгорания сухостоя и мусора в поселениях и дачных объединениях, расположенных вблизи лесных массивов.

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Недавно Песошин установил с 15 апреля начало пожароопасного сезона на территории Татарстана. В перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам, вошли Казань, Зеленодольск, Болгар, Тетюши, Высокая Гора, Елабуга и другие. Во время действия пожароопасного сезона запрещено использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи. Нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, стрелять из ружья и использовать пиротехнику. Запрещается оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и другими горючими веществами обтирочный материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания. Также нельзя оставлять в лесу мусор, содержащий бутылки и осколки стекла и выжигать траву на полях.