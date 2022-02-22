Минприроды предупредило о запрете выбрасывать компьютеры в мусорные баки

В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство природы.

Теперь в мусорные контейнеры запрещено выбрасывать бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их придется сдавать на утилизацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 2021 года в России запрещено выбрасывать на свалки 182 вида товаров, включая ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Запрет также распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.

В декабре СМИ сообщили, что с 1 марта 2022 года сбором использованных батареек хочет заняться госкорпорация «Росатом». Контейнеры для сбора батареек предлагается установить в отделениях «Почты России».



Татьяна Леухина