Путин заявил, что Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию

Президент России Владимир Путин заявил о готовности продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам.



Путин отметил, что Россия признала государства после развала СССР и помогала странам СНГ, в том числе и Украине.

— Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к её интересам. Но вместо партнерства начало превалировать иждивение, — заявил Путин.

Президент РФ отметил, что Россия полностью рассчиталась за долги Украины, однако Киев отказался исполнять соглашения по возврату имущества.