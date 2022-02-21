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Путин заявил, что Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию

21:56, 21.02.2022
Путин заявил, что Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о готовности продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам.

Путин отметил, что Россия признала государства после развала СССР и помогала странам СНГ, в том числе и Украине.

— Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к её интересам. Но вместо партнерства начало превалировать иждивение, — заявил Путин.

Президент РФ отметил, что Россия полностью рассчиталась за долги Украины, однако Киев отказался исполнять соглашения по возврату имущества.

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