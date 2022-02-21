Медведев о признании ДНР и ЛНР: «Мы понимаем, что давление будет запредельным»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил — если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, то давление будет запредельным. На внеочередном заседании Совбеза он напомнил, что РФ уже сталкивалась с необходимостью признать Южную Осетию и Абхазию в 2008 году.



— Мы понимаем, что давление будет запредельным, и понимаем, каким образом этому давлению противостоять. В этом смысле этот горький опыт за 14 лет, как мне представляется, нам пошел впрок, — подчеркнул Медведев. — Через некоторое время, скорее всего, ситуация, связанная с признанием соответствующих территорий, будет охлаждаться. Это нам показывает предыдущий опыт.

Сегодня главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость. Этому обращению посвящено заседание Совбеза.