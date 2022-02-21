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В Зеленодольском районе Татарстана 2 марта включат сирены

16:08, 21.02.2022 1
В Зеленодольском районе Татарстана 2 марта включат сирены
Фото: t.me/zel_official

2 марта в Зеленодольском районе Татарстана включат сирены и мобильные системы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Официальный Зеленодольск».

Это будет ежегодная комплексная техническая проверка, тестирование системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Подача сигнала запланирована в 10.40.

Жителей района просят не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. Кроме того, отмечается, что в случае реальной ЧС после сигнала сирены гражданам следует включить телевизор или радио для получения дальнейшей информации.

6 октября 2021 года в Татарстане проходила проверка региональной, местных и локальных систем оповещения. Проверялись системы экстренного оповещения населения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:33
    В Казани будет такое?
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