В Зеленодольском районе Татарстана 2 марта включат сирены

2 марта в Зеленодольском районе Татарстана включат сирены и мобильные системы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Официальный Зеленодольск».

Это будет ежегодная комплексная техническая проверка, тестирование системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Подача сигнала запланирована в 10.40.

Жителей района просят не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. Кроме того, отмечается, что в случае реальной ЧС после сигнала сирены гражданам следует включить телевизор или радио для получения дальнейшей информации.

6 октября 2021 года в Татарстане проходила проверка региональной, местных и локальных систем оповещения. Проверялись системы экстренного оповещения населения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций.



Дарья Акимова