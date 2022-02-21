Российские военные уничтожили пять диверсантов, прорывавшихся с Украины в РФ

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. В ходе операции были уничтожены пять диверсантов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Для экстренной эвакуации диверсионной группы на территорию России вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Сообщается, что их удалось подбить. В ходе операции российские военные и представители пограничных войск ФСБ не пострадали.

Сегодня утром в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, расположенный в 150 метрах от границы, попал выпущенный с территории Украины снаряд. Здание полностью разрушилось. Пострадавших не было.



Дарья Акимова