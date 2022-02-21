Синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости до 1000 метров во вторник
Гидрометцентр РТ предупреждает жителей Татарстана об ухудшении погодных условий утром и днем во вторник.
22 февраля на территории республики, в том числе и в Казани, местами ожидается сильный южный и юго-западный ветер порывами 15—18 м/с, а также метель с ухудшением видимости до тысячи метров и менее.
Кроме того, на дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная, и снежная каша.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица, снежная каша.
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