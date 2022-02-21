Синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости до 1000 метров во вторник

Гидрометцентр РТ предупреждает жителей Татарстана об ухудшении погодных условий утром и днем во вторник.

22 февраля на территории республики, в том числе и в Казани, местами ожидается сильный южный и юго-западный ветер порывами 15—18 м/с, а также метель с ухудшением видимости до тысячи метров и менее.

Кроме того, на дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная, и снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозам синоптиков, сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица, снежная каша.

Дарья Акимова