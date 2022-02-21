Новости общества

05:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +1 градуса

05:24, 21.02.2022
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 21 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица, снежная каша.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -4... +1 градус. В Казани ожидается от 0 до -2 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до +1 градуса.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также