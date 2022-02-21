Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +1 градуса
В понедельник, 21 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица, снежная каша.
Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -4... +1 градус. В Казани ожидается от 0 до -2 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до +1 градуса.Общество Татарстан
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