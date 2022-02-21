Пушилин призвал мужское население ДНР встать на защиту республики — он назвал ситуацию критической

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к населению, заявив, что за последние сутки обстановка стала критической, в частности она обострилась в Мариупольском направлении. В связи с этим он призвал мужчин, которые способны держать оружие в руках, прийти в военные комиссариаты «и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и Отечества».

— Украина ведет массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы №105 и №56 в столице, — говорится в сообщении Пушилина.

Помимо этого, работу ведут диверсионные группы Украины. По словам Пушилина, они планируют теракты в отношении мирного населения и объектов жизнеобеспечения ДНР. На данный момент уже выведена из строя водонасосная станция, при этом удалось предотвратить попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе «Стирол».

По словам Пушилина, под обстрелами находятся населенные пункты Зайцево, Горловка, Донецк, Ясиноватая, Коминтерново и Докучаевск. Бои идут и на границе с Россией. Уже есть жертвы и пострадавшие. В результате минометно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции ДНР погиб. Несколько человек ранены.



— Вместе мы защитим Донбасс и всех русских людей! Вместе мы добьемся победы! — заявил Пушилин.

Ситуация на Донбассе резко обострилась на прошлой неделе. 18 февраля Пушилин объявил о массовом централизованном выезде жителей ДНР в Россию, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс. Позже Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.

