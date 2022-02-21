Жительница Казани потеряла 1 миллион рублей при переводе средств на «безопасные счета»

72-летняя жительница Казани перевела мошенникам 1 миллион 33 тысячи рублей, поверив, что переводит средства на «безопасные счета», сообщили в МВД по Татарстану.



17 февраля потерпевшей позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он пояснил, что в Москве некто пытался похитить средства с ее счета — злоумышленник якобы предъявил в отделении банка генеральную доверенность от имени потерпевшей, но не смог получить средства исключительно из-за бдительности сотрудников.

Мужчина уверил пенсионерку, что для того, чтобы уберечь ее средства, нужно последовать указаниям сотрудника банка. После этого жительнице Казани перезвонил другой мужчина. Следуя его указаниям, пенсионерка перевела на продиктованные «безопасные счета» вышеназванную крупную сумму.

Пенсионерка узнала, что ее обманули, после того, как рассказала о случившемся соседке. Та объяснила ей, что так действуют мошенники, и посоветовала обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Полиция устанавливает перечень лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: pixabay.com

За пошедшую неделю жертвами мошенников стали 40 татарстанцев. Попавшись на уловки злоумышленников, жители республики перевели аферистам деньги на общую сумму более 41 млн рублей.

Маргарита Головатенко