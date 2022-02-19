За неделю татарстанцы отдали мошенникам более 40 млн рублей

Фото: Максим Платонов

За неделю 40 татарстанцев стали жертвами мошенников. Попавшись на их уловки, жители республики перевели аферистам деньги на общую сумму более 41 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Например, 39-летней жительнице Казани позвонили из якобы «службы безопасности банка». Женщине сообщили о несанкционированном списании денег с ее счетов. Чтобы отменить их, жительнице Казани предложили перевести деньги на «резервные счета». Она отправила более 4,2 млн рублей. Затем женщине предложили перевести деньги в криптовалюту, и она передала неизвестному ей мужчине 5 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

В этом месяце сообщалось, что в Набережных Челнах семья потеряла более 5 млн рублей за 10 дней, доверившись лжесотрудникам налоговой, банка и полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Диана Жиленкова