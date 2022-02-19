За неделю татарстанцы отдали мошенникам более 40 млн рублей
За неделю 40 татарстанцев стали жертвами мошенников. Попавшись на их уловки, жители республики перевели аферистам деньги на общую сумму более 41 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Например, 39-летней жительнице Казани позвонили из якобы «службы безопасности банка». Женщине сообщили о несанкционированном списании денег с ее счетов. Чтобы отменить их, жительнице Казани предложили перевести деньги на «резервные счета». Она отправила более 4,2 млн рублей. Затем женщине предложили перевести деньги в криптовалюту, и она передала неизвестному ей мужчине 5 млн рублей.
В этом месяце сообщалось, что в Набережных Челнах семья потеряла более 5 млн рублей за 10 дней, доверившись лжесотрудникам налоговой, банка и полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым