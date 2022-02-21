Пользователи сообщили о сбоях в работе «Яндекса»

В работе «Яндекса» наблюдаются сбои, согласно данным сервиса Downdetector.

У 87% процентов пользователей возникли проблемы при входе на веб-сайт, у 10% — при авторизации, еще 3% сообщили о трудностях с поиском с помощью сервиса.

Самые «горячие точки» отчетов о проблемах — Москва и Санкт-Петербург, концентрация отчетов наблюдается в юго-западной части России.

В начале февраля сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Чаще всего о жалобах на работу сети сообщали пользователи США, Канады и Японии.

Маргарита Головатенко